Juncker defende orçamento "moderno, simplificado e mais flexível" para UE pós-2020

Lusa02 Mai, 2018, 14:09 | Economia

Na sua intervenção na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Jean-Claude Juncker começou por destacar a importância da proposta hoje apresentada, considerando que esta determinará o futuro da Europa a 27, após a saída do Reino Unido.

"Grandes desafios nos aguardam num Mundo que muda a uma velocidade vertiginosa. Fizemos uma escolha para uma Europa estável, uma Europa mais próspera, mais social e mais forte no Mundo. A essa escolha deve corresponder um orçamento moderno, simplificado e mais flexível. Para responder aos desafios atuais e de futuro, as políticas da União Europeia devem ter um orçamento apropriado", defendeu.

O presidente do executivo comunitário sublinhou que o nível do orçamento "não é uma questão neutra", estando diretamente ligado à ambição da União Europeia. "Procedemos a uma análise rigorosa de todas as políticas. Propomos um orçamento ambicioso, mas equilibrado, justo para todos", reforçou.

A Comissão Europeia propôs hoje um orçamento plurianual para a União Europeia para o período 2021-2027 de 1,279 biliões de euros, que representa um crescimento em relação ao orçamento atualmente em vigor, apesar da saída do Reino Unido.

O atual quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, ainda a 28 com o Reino Unido, era de 1,087 biliões de euros.

Juncker precisou que a Comissão Europeia propôs "um quadro financeiro equivalente aos 1,11%" do rendimento nacional bruto da União Europeia a 27, tratando-se, na sua opinião, de "uma proposta razoável e responsável".

"É um orçamento que, para melhor responder aos desafios do futuro, estabelece uma interação virtuosa entre políticas de êxito e modernizadas, como a de Coesão e a Agrícola Comum, e as nossas novas prioridades, nomeadamente a proteção das fronteiras, economia digital, a inovação e a Defesa", referiu ainda.

Para o presidente do executivo comunitário, o novo orçamento inova "na estrutura, porque as prioridades estão mais visíveis", e "na simplificação das regras, para criar maiores sinergias entre os diferentes programas", reduzidos dos atuais 58 a 37, "com regras mais facilmente aplicáveis".

Juncker destacou ainda os dois novos instrumentos, no âmbito do novo quadro financeiro plurianual, para apoiar a estabilidade da área do euro e a convergência, designadamente um novo Programa de Apoio às Reformas, dotado de um orçamento de 25 mil milhões de euros, e um Instrumento Europeu de Estabilização do Investimento, que pode mobilizar até 30 mil milhões de euros, com o objetivo de "manter a atividade e o emprego em caso de choques assimétricos violentos".

"Estes dois instrumentos estão aliados e servem para aumentar a arquitetura da UE, aumentar a resiliência e ajuda a prevenir crises", frisou.

O presidente da Comissão Europeia abordou ainda a necessidade de debater "o problema dos recursos próprios" da UE, antevendo um debate que "será logo e apaixonado".

O cabaz de novos recursos próprios que é proposto inclui 20% das receitas do regime de comércio de licenças de emissão, uma taxa de mobilização de 3% aplicada à nova matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (a introduzir progressivamente à medida que for adotada a legislação necessária) e uma contribuição nacional calculada sobre a quantidade de resíduos de embalagens de plástico não recicladas em cada Estado-membro (0,80 euros por quilo).

Com base nas propostas hoje apresentadas, o executivo comunitário irá nas próximas semanas avançar com propostas detalhadas para os futuros programas setoriais e arrancarão as negociações com o Conselho (Estados-membros) e o Parlamento Europeu, esperando a Comissão Europeia que seja alcançado um acordo antes das próximas eleições europeias, agendadas para maio de 2019.