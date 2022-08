Junta de Freguesia de Famalicão da Serra, na Guarda, procura apoios para reparar viaturas

Segundo António Fontes, durante o combate ao incêndio que também atingiu esta freguesia situada no Parque Natural da Serra da Estrela, a Junta de Freguesia disponibilizou duas viaturas para combate e transporte de bombeiros voluntários para os locais das chamas, por estes terem "falta de veículos".

"A Junta disponibilizou dois veículos para esse fim e temo-los todos estragados. Não temos dinheiro para a reparação e ninguém assume isso. É uma das reparações que não se enquadra nem na ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) nem em lado nenhum. Não sei onde é que nós vamos buscar dinheiro para fazer a reparação dos dois veículos", contou.

A reparação das duas carrinhas 4x4 e equipadas com `kit` de combate a incêndios está calculada em cerca de oito mil euros.

O presidente da Junta de Freguesia de Famalicão da Serra disse à agência Lusa que já colocou, na segunda-feira, em Manteigas, a questão ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que "descartou a hipótese de apoio".

"Falta-me contactar a Câmara Municipal [da Guarda]. Vamos ver onde é que poderemos arranjar dinheiro. Não vai ser fácil, mas os carros têm que andar. Temos que os recuperar e pô-los ao serviço da população", declarou.

Caso a autarquia não consiga reunir verbas para a reparação das duas viaturas, o responsável assumiu que não existirá outra alternativa a não ser acordar com a oficina o pagamento da fatura "aos poucos".

António Fontes defendeu que sejam criadas medidas específicas para apoiar as Juntas de Freguesia que utilizem veículos no combate aos incêndios florestais.

O responsável lembrou que as duas viaturas da sua Junta de Freguesia foram úteis no combate aos incêndios, pois, caso contrário, os bombeiros estariam de "braços cruzados" no quartel por falta de transporte para o terreno "e a frente de fogo a avançar para a freguesia".

Os veículos, que foram utilizados para transportar bombeiros e para combater as chamas, também foram usados para transportar uma senhora "que já estava praticamente dentro do incêndio".

O autarca tem conhecimento que uma situação idêntica afeta outra Junta de Freguesia do concelho da Guarda que possui uma viatura que avariou durante o combate ao incêndio da serra da Estrela.

A serra da Estrela foi afetada por um incêndio que deflagrou no dia 06 em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e que foi dado como dominado no dia 13.

O fogo sofreu uma reativação no dia 15 e foi considerado novamente dominado no dia 17 à noite.

As chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, e atingiram ainda o concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

Na segunda-feira, o Governo anunciou que vai decretar o estado de calamidade para responder às necessidades do território atingido pelas chamas.