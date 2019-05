Junta lisboeta identificou uma dúzia de casos de Alojamento Local que podem estar em infração

Lusa09 Mai, 2019, 09:32 | Economia

"Tivemos muitas chamadas. Depois da triagem, julgo que foram uma dúzia os casos que nós achámos que mereciam atenção", disse Miguel Coelho em declarações à Lusa, depois de questionado sobre o número de telefonemas realizados para o número disponibilizado pela autarquia em 09 de abril passado.

O serviço "Alerta Alojamento Local" permite que qualquer cidadão comunique irregularidades, através da linha telefónica gratuita 800 210 005.

A Junta de Freguesia verifica depois se há ou não fundamento, e, se houver, remete a situação para a ASAE e para a Câmara Municipal de Lisboa, entidades a quem compete a fiscalização.

Miguel Coelho explicou que o serviço foi criado "para responder à mudança de situação", com o "novo quadro legislativo normativo [sobre o Alojamento Local (AL)]" que considera "positivo", reconhecendo não ter notícia "de uma fiscalização eficaz" no que ao AL diz respeito.

"Temos uma câmara proativa, que já tomou decisões para impedir a instalação de novos alojamentos locais em bairros do centro histórico [de Lisboa], sobretudo na minha freguesia, mas ainda não há uma fiscalização eficaz", explicou.

Depois da aprovação da lei do Alojamento Local e do despacho da Câmara de Lisboa que proíbe novos AL em bairros históricos, Miguel Coelho avança ter a "sensação de que o mesmo está a baixar", justificando com dados noticiados "há pouco tempo, que referiam haver uma quebra de 60%".

O autarca lembrou ainda que "valeu a pena ter lutado" e ter estado "na primeira linha", muitas vezes sozinho, a chamar a atenção para as "situações que a antiga lei das rendas permitia um despejo rápido e uma desocupação rápida das pessoas", muitas vezes, para instalar alojamentos locais.

"Tínhamos a noção de que ia fazer diminuir a instalação de novos alojamentos", disse Miguel Coelho, salientando que o serviço irá manter-se ativo "até ter a certeza de que existe de facto uma boa fiscalização no terreno", algo que compete à ASAE e à Câmara Municipal.