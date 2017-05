Juros ainda mais negativos em leilão de dívida a seis e 12 meses

RTP 17 Mai, 2017, 10:55 / atualizado em 17 Mai, 2017, 11:47 | Economia

De acordo com a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na Bloomberg, na maturidade a 12 meses foram colocados mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro à taxa de juro média de -0,153 por cento, abaixo daquela que foi registada a 15 de março, quando foram colocados mil milhões de euros a uma taxa de -0,112 por cento.



Na maturidade a seis meses foram colocados 500 milhões de euros à taxa de juro média de -0,210 por cento, ainda mais negativa do que a verificada a 15 de março último - foram então colocados 250 milhões de euros a -0,158 por cento.



A procura ascendeu a 1.620 milhões de euros para os bilhetes a 12 meses, 1,62 vezes superior ao montante colocado, e 1.115 milhões de euros para os bilhetes a seis meses, 2,23 vezes o montante colocado.



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública havia anunciado para esta quarta-feira dois leilões de bilhetes do Tesouro a seis e a 12 meses, entre 1.250 milhões de euros e o montante máximo de 1.500 milhões, com maturidades em 17 de novembro de 2017 e 18 de maio de 2018.

“Os mercados estão a sentir a solidez”



O Presidente da República veio entretanto sustentar que “os mercados estão a sentir a solidez financeira e o crescimento”.





“E por isso o Governo - e bem - tira proveito da situação, financiando-se no momento positivo e os mercados respondem com juros cada vez mais negativos”, continuou Marcelo Rebelo de Sousa, que participa esta quarta-feira na abertura das Jornadas Árabes “Memórias Árabe-Islâmicas, Diálogo entre Civilizações”, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa.“Era impensável há um ano, há dois, há três ou há quatro que nós pudéssemos ir pedir dinheiro a seis meses e a um ano com juros tão negativos. Quer dizer que as pessoas ainda pagam para ter dívida pública portuguesa. Isso é bom”, concluiu.