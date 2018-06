Juros da dívida em Portugal seguem a descer a 2, 5 e a 10 anos

Lusa15 Jun, 2018, 11:56 | Economia

Às 09:26 em Lisboa, os juros a dez anos estavam a descer para 1,825%, contra 1,905% na quinta-feira e o mínimo desde 16 de março de 2015, de 1,596%, em 30 de março deste ano.

Os juros a cinco anos estavam a recuar, para 0,669%, contra 0,747% na quinta-feira e depois de terem descido em 29 de março para o mínimo de sempre, de 0,251%.

Em 29 de maio os juros tinham avançado até aos 1,002%, um máximo desde setembro de 2017.

No prazo de dois anos, os juros desciam para -0,124%, contra -0,123% na quinta-feira e o mínimo de sempre, de -0,401%, em 05 de dezembro de 2017.

Os juros da Irlanda, Itália, Espanha e da Grécia seguiam com uma tendência maioritariamente de queda.

Na quinta-feira, o BCE informou que o programa de compras de dívida termina já no final deste ano caso as perspetivas para a inflação se confirmem.

O banco central irá fazer compras mensais de 30 mil milhões de euros por mês até setembro. Depois disso, vai reduzir o ritmo para metade até terminar com esta medida no final do ano. As taxas de juro ficaram inalteradas e deverão continuar em mínimos históricos até, pelo menos, o verão de 2019.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha cerca das 09:26:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

15/06......-0,124....0,669......1,825

14/06......-0,123....0,747......1,905

Grécia

15/06.......n.disp...3,732......4,506

15/14.......n.disp...3,788......4,557

Irlanda

15/06......-0,534....-0,082......0,891

14/06......-0,519....-0,052......0,932

Itália

15/06.......0,552....1,532......2,562

14/06.......0,753....1,756......2,730

Espanha

15/06......-0,226....0,331......1,265

14/06......-0,226....0,405......1,345

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.