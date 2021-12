Juros da dívida sobem a dois, cinco e 10 anos

Pelas 08:30 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos subiam para 0,368%, contra 0,343% de terça-feira, depois de terem terminado em terreno negativo nas sessões de 08, 11 e 15 de janeiro, contra o atual mínimo de sempre, de -0,059%, verificado em 15 de dezembro de 2020.

Os juros a 10 anos também estiveram em terreno negativo entre 08 e 16 de dezembro do ano passado.

Por sua vez, os juros a cinco anos, subiram para --0,369%, quando no dia anterior se tinham fixado em --0,409%, depois de terem recuado para o atual mínimo de sempre, de -0,506%, em 15 de dezembro de 2020.

No mesmo sentido, os juros a dois anos também melhoraram para --0,789%, o que compara com os -0,818% verificados no dia anterior.

Os juros de Itália, Grécia e Espanha subiram a todos os prazos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:30:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

01/12......-0,789...-0,369......0,368

30/11......-0,818...-0,409......0,343

Grécia

01/12......-0,231....0,442......1,301

30/11......-0,331....0,386......1,280

Irlanda

01/12......-0,588...-0,445......0,152

30/11......-0,658...-0,481......0,163

Itália

01/12......-0,200....0,263......1,025

30/11......-0,254....0,207......0,983

Espanha

01/12......-0,612...-0,271......0,439

30/11......-0,673...-0,309......0,420

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.