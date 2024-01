Juros médios dos novos depósitos sobem para 2,98% em novembro, máximo desde 2012

Em outubro a taxa de juro média dos novos depósitos tinha sido de 2,93%, tendo passado em novembro para 2,98%.

Por prazos, a remuneração média mais elevada foi nos novos depósitos até um ano, com 3,00% (2,95% em outubro). Aliás, 98% do total de novos depósitos a prazo foi com esta duração.

A remuneração média no prazo de um a dois anos aumentou de 2,15% em outubro para 2,67% em novembro. Já no prazo acima dos dois anos, a remuneração média desceu de 2,13% em outubro para 1,99% em novembro.

Quanto ao montante dos novos depósitos de particulares, em novembro foram depositados 10.065 milhões de euros, menos 625 milhões do que em outubro mas mais do dobro do que em novembro de 2022 (4.871 milhões de euros), de acordo com os dados hoje divulgados pelo regulador e supervisor bancário.