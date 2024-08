Kamala Harris promete construir "economia de oportunidades"

"Quero falar sobre construir aquilo a que se chama a economia de oportunidades", explicou a candidata presidencial e atual vice-presidente norte-americana, num evento eleitoral em Raleigh (Carolina do Norte), onde afirmou que há produtores e empresas do setor alimentar que não "cumprem as normas" e que, se for eleita Presidente, os perseguirá judicialmente.

"A minha principal prioridade é reduzir os elevados custos onde é mais importante, no preço dos alimentos", vincou a vice-presidente, na primeira apresentação da política económica que executará se for eleita para a Casa Branca nas presidenciais de 05 de novembro.