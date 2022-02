KEME Energy investe 5,2 ME numa fábrica de hidrogénio verde em Sines

Num comunicado enviado à agência Lusa, a aicep Global Parques, precisou que o investimento visa a instalação de "uma fábrica de produção de hidrogénio verde por eletrólise foto eletroquímica, compressão e armazenamento em garrafas PED" na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).

Segundo a entidade gestora do complexo, a empresa KEME Energy arrendou hoje 4,8 hectares de terreno na ZILS permitindo que a fábrica de hidrogénio seja instalada numa "área ambientalmente requalificada de um antigo areeiro".

A futura unidade-piloto representa um "investimento total de 5,2 milhões de euros" e terá "uma capacidade de 2,52 MW [Megawatts], estimando-se uma produção de 160 toneladas de hidrogénio verde por ano", precisou.

O projeto "será implementado em duas fases" e, de acordo com a gestora da ZILS, a primeira fase "terá uma capacidade total de 1,26 MW, estimando-se uma produção anual de 80 toneladas de hidrogénio para utilização na indústria e para produção de eletricidade".

Com a implementação da 1.ª fase do projeto, "aprovado pelo programa nacional POSEUR do Portugal 2020", será possível "abastecer uma comunidade de energia renovável a criar em Sines, através de uma pilha de combustível", referiu.

A segunda fase, "já em projeto", conta com "uma candidatura ao Fundo Ambiental do PRR [Programa de Recuperação e Resiliência], e irá duplicar a capacidade instalada", acrescentou.

"Considerando o valor total de produção de hidrogénio verde e a natureza de "projeto-piloto", o sucesso poderá resultar na sua replicação noutras localizações a nível nacional", lê-se no comunicado.

Segundo a aicep Global Parques, este projeto "será contribuinte líquido das metas nacionais de descarbonização da indústria".

"A implementação deste projeto na ZILS, significa estar próximo de uma plataforma logística de âmbito internacional com capacidade para receber atores relevantes dos setores marítimo-portuário, industrial e logístico", destacou o presidente executivo da KEME Energy, Miguel Matias, citado no comunicado.

Para o promotor, "estes atores poderão vir a beneficiar da infraestrutura a criar como clientes, promovendo a introdução do hidrogénio a curto-médio prazo nos setores da navegação, indústria e transporte de mercadorias por via terrestre".

Para o presidente executivo da aicep Global Parques, Filipe Costa, também citado no comunicado, "a produção de hidrogénio verde no Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines é essencial para a sustentabilidade ambiental e económica do hub energético, refinador, petroquímico e químico nacional".

"A disponibilização de hidrogénio vai permitir a Sines atrair mais atividades energeticamente intensivas, como sejam as das indústrias química e metalúrgica, ou dos serviços de telecomunicações", sublinhou.

A KEME Energy é uma empresa portuguesa especializada na implementação de projetos de autoconsumo de energia renovável, geração de energia renovável (sistemas de produção para venda à rede e sistemas de produção para distribuição no caso do hidrogénio), eficiência energética e apoio ao desenvolvimento de tecnologia de energia renovável `offshore`.