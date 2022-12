Kremlin não aceita teto máximo de 60 dólares para o petróleo russo

A Rússia não admite um teto máximo para o preço do petróleo e ameaça cortar fornecimento a quem aceitar esse limite. É a reação do Kremlin ao limite de 60 dólares por barril russo decidido na sexta-feira pela União Europeia. Em setembro, os países do G7 tinham adotado a mesma decisão.