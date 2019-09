Kristalina Georgieva nomeada diretora-geral do FMI

RTP25 Set, 2019, 18:36 / atualizado em 25 Set, 2019, 19:08 | Economia

Georgieva, 66 anos, era a única candidata ao cargo. A búlgara beneficiou de uma mudança nos estatutos do FMI relativa ao limite de idade, permitindo que a sua candidatura fosse válida.

O seu mandato no FMI terá uma duração de cinco anos e começa em 1 de outubro. Subsitiui Christine Lagarde, que saiu do cargo para ocupar a presidência do Banco Central Europeu (BCE). Kristalina Georgieva foi nomeada candidata europeia ao cargo de liderança no FMI a 2 de agosto.

"Assumo as minhas novas funções com consciência dos grandes desafios que se levantam. O crescimento económico mundial continua a dececionar, as tensões comerciais são persistentes e o fardo da dívida está a aumentar em muitos países. Nesse contexto, a minha prioridade imediata à frente do FMI será ajudar os países membros a minimizar o risco de crises e a estarem prontos para fazerem face à desaceleração económica", sublinhou Georgieva em comunicado.

A agência Reuters destaca que Georgieva será a primeira responsável vinda de uma economia emergente a liderar o FMI, tendo crescido numa Bulgária comunista. As questões de igualdade de género e a emergência climática são dos temas que mais preocupam a nova responsável máxima do Fundo Monetário Internacional.

Kristalina Georgieva destacou-se em cargos de liderança no Banco Mundial, onde passou grande parte da sua carreira e, antes disso, na Comissão Europeia, enquanto comissária para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, ainda com Durão Barroso, entre 2010 e 2014 e mais tarde comissária o Orçamento e Recursos Humanos, entre 2014 e 2016, já durante a comissão Juncker.

O nome de Georgieva destacou-se também aquando da escolha do novo secretário-geral das Nações Unidas, em 2016, tendo sido a candidata apresentada pela Bulgária. Na altura, foi o português António Guterres quem reuniu o apoio do Conselho de Segurança da ONU.