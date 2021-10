Kristalina Georgieva vai continuar na liderança do Fundo Monetário Internacional

Nas últimas semanas, Georgieva estava a ser acusada por um escritório de advogados de influenciar a elaboração das edições de 2018 e 2020, do relatório "Doing Business", que classifica os países de acordo com a facilidade em fazer negócios.



Alegava mesmo, pressão por parte da diretora-geral da instituição, perante a equipa, com o intuito de favorecer a avaliação da China.



Depois de oito reuniões e uma revisão minuciosa do dossier, o conselho do FMI reitera "total confiança".