Lagos do Sabor merecem valorização turística - Governo

O secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, disse hoje que os recursos turísticos dos "Lagos do Sabor", no Nordeste Transmontano, merecem ser valorizados, dadas as suas características específicas para integrar o Roteiro + Interior Turismo.

"A região dos Lagos Sabor [no Baixo Sabor] é única e merece ser projetada. Aquilo que é único deve ser promovido, passando assim por uma aposta da nossa linha estratégica para o turismo: sustentabilidade e autenticidade", disse o governante após uma visita aos murais a fresco que foram restaurados na Igreja Matriz de Valverde, e Alfândega da Fé, no distrito de Bragança.

O governante fez um périplo pelo território do Baixo Sabor, onde foi conhecer de perto a rota de pinturas murais, que remontam aos séculos XVI e XVII, que vai abranger quatro concelhos deste território incluindo 23 igrejas e capelas, e os projetos para os "Lagos do Sabor" com valor global de 900 mil euros.

O projeto "História a Fresco - Rota da Pintura Mural" vai incidir nos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, onde os especialistas têm colocados a descoberto, após a remoção da talha dos altares, "importantes exemplares desta arte".

O projeto "Lagos do Sabor" prevê ainda a criação de um "Eco-Resort" flutuante, com unidades de alojamento e capacidade de navegação nos lagos e pontos de ancoragem em forma de flor de amendoeira com pequenas piscinas centrais ou estações náuticas.

A isto, somam-se praias fluviais e ancoradouros, abrangendo os quatro municípios numa única gestão ao longo dos 70 quilómetros das margens de lagos.

A Linha + Interior Turismo, com uma dotação de 20 milhões de euros, prevê um apoio até 70% a fundo perdido da despesa elegível, até um máximo de 400 mil euros por projeto.

"Estamos a explicar os apoios disponíveis para empresas e para as intuições e autarquias, no âmbito destas medidas englobadas no Roteiro + Interior Turismo num território que é uma Bio-Região e também é classificado pela Unesco ", vincou Nuno Fazenda.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, o interior do país pode e deve ser um fator "de inspiração e transformação do próprio turismo nacional".

Por seu lado, o presidente da Associação de municípios do Baixo Sabor disse esperar que a linha de apoio que agora está a ser anunciada pelo Governo possa complementar e reforçar o investimento neste este território que abrange quatro concelhos do Nordeste Transmontano.

"Estamos a preparar candidaturas ao programa Roteiro + Interior Turismo destinadas à promoção do turismo natureza ou para um plano de divulgação, comunicação e desenvolvimento dos projetos destinados aos `Lagos do Sabor`", indicou o também presidente da câmara de Alfândega da Fé

A iniciativa Agenda Turismo para o Interior integra um pacote de medidas que o Governo apresentou em maio, na cidade da Covilhã, no valor de 200 milhões de euros e prevê um apoio até 70% a fundo perdido da despesa elegível, até um máximo de 400 mil euros por projeto.