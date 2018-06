Trata-se de uma nova linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento no valor de 250 milhões de euros.



O mecanismo destina-se a apoiar o financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento, aprovadas no âmbito do Portugal 2020 e que são promovidas pelas autarquias locais, associações, entidades intermunicipais e empresas do setor local.