Lançado concurso para construção de 2.º troço da nova ferrovia Évora/Elvas

Lusa29 Mar, 2018, 16:32 | Economia

Segundo um comunicado da IP enviado à agência Lusa, o concurso, lançado no âmbito do Programa Ferrovia 2020, diz respeito ao troço entre Freixo e Alandroal e garante a continuidade do troço entre Évora Norte e Freixo, empreitada lançada no dia 05 deste mês.

Com um prazo de execução de dois anos, a obra a concurso contempla a construção da plataforma de via-férrea, numa extensão total de 20,5 quilómetros, ficando preparada para a futura duplicação da via, adianta a IP.

A intervenção inclui terraplenagem para materialização do novo canal ferroviário, drenagem longitudinal e transversal, execução de uma estação técnica e 17 obras de arte correntes e 10 especiais e a construção de caminhos paralelos e de acesso e emergência.

De acordo com a IP, a nova linha entre Évora e Elvas, que integra o Corredor Internacional Sul, terá uma extensão total de cerca de 100 quilómetros, 80 dos quais de construção nova, em via única eletrificada sobre plataforma para via dupla e preparada para receber a bitola europeia.

O projeto é apoiado por fundos comunitários através do programa Mecanismo Conectar Europa (CEF), ao abrigo de contratos de cofinanciamento com comparticipações que variam entre 40 e 50%.

A nova ferrovia entre Évora e a fronteira de Caia (Elvas), no distrito de Portalegre, custará, ao todo, nos próximos anos, mais de 500 milhões de euros.

A obra de construção da nova linha deverá começar até março de 2019 e a conclusão está programada para o primeiro trimestre de 2022, num custo de 509 milhões de euros (quase metade provenientes de fundos europeus), segundo o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

O Plano Ferrovia 2020, que promove as ligações com Espanha e a modernização dos principais eixos ferroviários, engloba, no total, um investimento superior a dois mil milhões de euros, dando especial destaque ao transporte de mercadorias e ao transporte público de passageiros.