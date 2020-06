Lançado na próxima semana concurso com 20ME para cadastro simplificado

"Além da necessidade que o país tem desta informação sistematizada, este cadastro vai permitir criar 174 postos de trabalho", avançou Ana Abrunhosa, numa audição na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, na Assembleia da República, em Lisboa.

A verba de 20 milhões de euros consta do Plano de Estabilização Económica e Social (PEES), publicado em 06 de junho no Diário da República, em que o Governo prevê a "concessão de apoios financeiros aos municípios ou entidades intermunicipais que não disponham de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial".

Os 20 milhões previstos provêm do Fundo Social Europeu e vão dividir-se em 10 milhões de euros para a região Norte e outros 10 milhões para o Centro.

De acordo com a ministra da Coesão Territorial, o aviso de concurso vai abrir na próxima semana, para as autarquias do Centro e Norte do país, "dirigido 70% aos territórios do interior".

"Os beneficiários são as autarquias para, finalmente, concluirmos este que é um desígnio nacional de acabar a informação cadastral", adiantou a titular da pasta da Coesão Territorial, explicando que o trabalho está a ser preparado em conjunto com o Ministério da Justiça e destacando o projeto piloto do cadastro, desenvolvido desde novembro de 2017, no prazo de um ano, em 10 municípios, que "trouxe algum ensinamento".

Em 28 de junho de 2019, o parlamento aprovou a implementação em todo o território nacional do sistema de informação cadastral simplificada, com os votos a favor de PS, BE e PAN, a abstenção de PSD e CDS-PP e os votos contra de PCP e PEV.

Na audição parlamentar, a ministra da Coesão Territorial disse ainda que, até sexta-feira, vai ser lançado um aviso de concurso para a remoção de todas as estruturas com amianto nas escolas públicas de todos os ciclos, com "cerca de 60 milhões de euros para financiar a 100% as obras realizadas pelas autarquias, independentemente das escolas serem da competência ou não dos municípios".