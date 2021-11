Lançados apoio a transportes públicos e corte no IUC para transporte de mercadorias

“Reconhecendo as circunstâncias excecionais decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis,”, lê-se noque resume a ordem de trabalhos da reunião do Governo.

O apoio vai abarcar os veículos licenciados pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes para transporte de passageiros. Ou seja, autocarros e táxis. E será “pago antecipadamente e de uma só vez até ao final de 2021”.



(assumindo consumos de 2100 litros de combustível por mês)”, explica-se na mesma nota.Este apoio irá vigorar – “período temporal de referência” – até 31 de março do próximo ano, “estimando-se o valor global máximo” da medida numa verba até aos 14,5 milhões de euros.“Para concorrerem ao apoio, os operadores dos veículos devem, até 30 de novembro de 2021, preencher o formulário disponibilizado nodo Fundo Ambiental, submetendo a documentação necessária à operacionalização do apoio”, indica o Executivo.

Corte no IUC

Também perante o agravamento do preço dos combustíveis,Foi ainda aprovada “a prorrogação da majoração em 20 por cento dos custos com combustíveis em sede de Imposto de Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) para a generalidade do setor dos transportes rodoviários”.