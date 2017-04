Lançados novos concursos do Portugal 2020 que asseguram investimento de 1,3 mil milhões de euros

Lusa 13 Abr, 2017, 12:12 | Economia

Segundo um comunicado do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, cerca de 75% das dotações colocadas a concurso destinam-se a Pequenas e Médias Empresas (PME), com destaque para os avisos especificamente destinados a territórios de baixa densidade, com uma dotação de perto de 130 milhões de euros.

As áreas privilegiadas são as de inovação produtiva, do empreendedorismo qualificado, da internacionalização e qualificação de PME e do regime contratual.

Na área da inovação produtiva destaca-se o investimento produtivo em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para a sua progressão na cadeia de valor, enquanto na área do empreendedorismo qualificado o enfoque recai sobre a criação de empresas em domínios criativos e inovadores e em setores de alta e média-alta tecnologia.

Visa também o reforço da capacitação empresarial de PME para a internacionalização e para a inovação e no que diz respeito ao regime contratual incide sobre os projetos estruturantes que contribuam para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização da economia portuguesa.

A abertura destes concursos garante a continuidade da dinâmica de apoio do Portugal 2020 às empresas, com dotações similares às fixadas nos últimos concursos abertos em junho e julho de 2016, refere a nota.

A informação sobre os novos concursos já está nas plataformas eletrónicas do Portugal 2020.