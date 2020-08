Lay-off teve impacto relevante nas contas do Estado

O Estado gastou, até julho, 750 milhões de euros com o lay-off. Foi esta a medida de apoio que teve maior impacto nas contas públicas e que levou o saldo da segurança social a passar de excedente a défice. Do lado da receita, as maiores quedas registaram-se no IRC e no imposto sobre veículos.