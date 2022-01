Leão acredita em crescimento acima de 5,5% este ano

"Esta evolução do PIB reforça a confiança na continuação da rápida recuperação da economia portuguesa durante o ano de 2022, antecipando-se que se possa ultrapassar o nível pré-pandemia já no 1.º semestre e inclusivamente superar as estimativas do Governo para este ano, de 5,5%", afirma o Ministério das Finanças, num comunicado divulgado hoje em reação aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do organismo de estatística, a economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021, uma décima acima do esperado pelo Governo, em outubro.

O Ministério das Finanças sublinha que este é o "mais elevado crescimento dos últimos 31 anos (desde 1990)", explicando que "a evolução positiva do investimento e das exportações foi determinante para este crescimento".

Os dados do INE revelam ainda que no quarto trimestre de 2021, o crescimento do PIB foi de 5,8% em termo homólogos e 1,6% em cadeia, influenciado pelo contributo positivo da procura externa líquida em resultado da aceleração das exportações.

"Esta foi mesmo a segunda taxa mais alta de crescimento em cadeia da União Europeia, à data de hoje", assinala a tutela, considerando que "este é um resultado muito positivo para Portugal que mostra que a economia nacional está numa fase de forte recuperação e que retomou o processo de convergência com a União Europeia desde o segundo trimestre de 2021".