Legislativas. OE2022 poderá entrar em vigor apenas em julho

Esta semana, o Tribunal Constitucional decidiu, por unanimidade, declarar aem que houve mistura de votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, e determinar a sua repetição.A Comissão Nacional de Eleições deliberou, assim, que a repetição da votação presencial no círculo da Europa, sendo que os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.A divulgação de resultados fica agendada para 25 de março, caso não haja recursos. Passados três dias,. A data de tomada de posse será definida pelo presidente da República, que poderá agendá-la logo para o dia seguinte, 29.A concretizar-se essa data, haverádaquela que estava inicialmente prevista: 23 de fevereiro.Em causa está um universo de mais de 157 mil votos dos migrantes no círculo da Europa declarados nulos, com votos válidos e inválidos misturados em urna, contra cerca de 36 mil contabilizados no apuramento geral, que resultaram num deputado para o PS e outro para o PSD.

As novas datas para o OE2022

Face ao adiamento da tomada de posse, a restante agenda do primeiro-ministro terá necessariamente de sofrer alterações. A primeira delas é a, que deve acontecer até dez dias depois da tomada de posse.Essa apresentação poderá, assim, passar para 8 de abril, no máximo. A discussão em plenário tem de acontecer até três dias depois (11 de abril).Apenas depois pode ser apresentado o Orçamento do Estado, que com todas estas mudanças poderá mesmoantes da dissolução do Parlamento, em dezembro do ano passado.O primeiro-ministro já adiantou que o OE2022 está pronto a apresentar, sendo apenas necessário ajustar alguns números e previsões, relativos, por exemplo, à inflação ou às taxas de juro.

O país poderá ficar sem Orçamento do Estado cerca de meio ano, a contar desde a dissolução do Parlamento, em dezembro.

Depois de entregue a proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, inicia-se o debate sobre a mesma. A votação ocorre 50 dias após essa data de entrega, o que, num cenário otimista, não poderá acontecer antes de junho.

O mais provável é mesmo que tal só aconteça no mês de julho. Este atraso faz com que fiquem em suspenso medidas como a subida extraordinária das pensões ou o reforço do abono de família.





O adiamento da aprovação do OE2022 não deverá, contudo, ter impacto na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. A garantia foi já dada pelo ministro das Finanças, João Leão, segundo o qual o Executivo pode implementar o PRR enquanto governa a duodécimos.

Além disso, há outras medidas no campo financeiro que podem avançar ainda antes da tomada de posse do Governo e da aprovação do Orçamento, uma vez que não dependem do Parlamento, atualmente dissolvido.Uma delas é a do eventual prolongamento do AUTOvoucher, que devolve cinco euros mensais a quem abasteça o seu veículo.

Repetição de votação na origem de todos os adiamentos

Na última terça-feira, o Tribunal Constitucional considerou que "os votos remetidos por via postal cujos boletins não tenham sido acompanhados de fotocópia do documento de identificação do eleitor inserida no interior do envelope branco", como impõe a lei eleitoral, "devem ser considerados nulos"."Em consequência da adoção de, tais boletins de voto - em número que se desconhece - foram inseridos em urna, juntamente com boletins que haviam sido acompanhados de fotocópia do documento de identificação do eleitor, o que impossibilitou a segregação de uns e os outros", assinalou o tribunal.No acórdão, acrescenta-se que "é perfeitamente possível que a decisão de declarar nulos todos os votos no universo em que se tenha verificado a confusão entre votos válidos e inválidos, medida pela distribuição de mandatos".Segundo o CNE, “como em todos os consulados há pelo menos uma mesa com votos anulados”, a repetição acontecerá em todas as mesas.