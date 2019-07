Partilhar o artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC Imprimir o artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC Enviar por email o artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC Aumentar a fonte do artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC Diminuir a fonte do artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC Ouvir o artigo Lei deve garantir sanção de ilícitos na gestão de dinheiros públicos, diz presidente do TdC

Tópicos:

Colóquio, TdC, Vítor Caldeira,