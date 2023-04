Lei dos Chips. Europa chega a acordo para reduzir dependência na indústria de semicondutores

"A Europa toma nas mãos o seu destino", congratulou-se o comissário europeus de Mercado Interno, Thierry Breton, saudando o texto hoje aprovado, intitulado Chips Act ("Lei do Chips"). "Ao dominar os semicondutores mais avançados, a UE irá tornar-se uma potência undustrial do futuro", acrescentou.



O objetivo estabelecido é atingir 20 por cento do mercado mundial até 2030, duas vezes mais do que atualmente. Estão previstos investimentos de 43 mil milhões de euros públicos e privados nesta indústria.



A União Europeia, líder de ponta na investigação dos circuitos integrados, tem contudo visto reduzir-se a sua quota de mercado no setor nas últimas décadas.



A penúria recente de semicondutores, que travou diversas indústrias com destaque para a automóvel, foi sentida em toda a economia.



As tensões geopolíticas em torno da China e de Taiwan levaram à consciência da necessidade de produzir no seio europeu estes elementos indespensáveis, atualmente importados sobretudo de Taiwan e da Coreia do Sul.



Circunstâncias que levaram a Comissão Europeia a aligeirar o quadro estrito dos apoios públicos e a assumir uma política industrial intervencionista, num continente tradicionalmente muito aberto à concorrência mundial.



Os semicondutores são componentes incontornáveis em inúmeros objetos do dia a dia, como telemóveis, mas igualmente nos centros de armazenamento de dados, o cerne da economia digital que se encontra em pleno desenvolvimento.