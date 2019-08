De acordo com a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, foram colocados bilhetes do Tesouro com maturidades a três e a 11 meses.



No prazo mais longo, foram colocados 750 milhões e a taxa de juro pedida pelos investidores foi de -0,557 por cento. No prazo a três meses, com um valor de 250 milhões, foi de -0,563 por cento.