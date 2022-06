Leilão de Obrigações do Tesouro vai hoje à praça

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza esta quarta-feira um leilão de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 17 de outubro de 2031, cerca nove anos e quatro meses, com um montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros.