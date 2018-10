Leiria ainda tem falhas de fornecimento de energia e comunicações

Lusa15 Out, 2018, 18:54 | Economia

Raul Castro (PS) afirmou à agência Lusa que os efeitos do Leslie na noite de sábado ainda se fazem sentir em algumas zonas do norte do concelho, ao nível do fornecimento de energia elétrica e telecomunicações.

"As situações mais complicadas foram em Carvide e na Praia do Pedrógão, onde além de danos maiores na restauração - um restaurante foi destruído - houve veículos estacionados que também foram afetados. Continuam a registar-se falhas de fornecimento em algumas situações pontuais na freguesia da Bajouca, tendo já sido reposta em Paul, na freguesia de Monte Redondo", referiu o autarca.

Em relação às telecomunicações, "registam-se ainda falhas nas zonas do Pedrógão, Coimbrão, Bajouca, Monte Redondo e Monte Real".

Raul Castro afirmou que o Município tem estado a acompanhar o trabalho de reposição destes serviços junto das entidades responsáveis pelo fornecimento, quer da energia, quer das telecomunicações, e que na Praia do Pedrógão "uma intervenção imediata junto de uma antena que ameaçava cair impediu que a situação fosse mais grave".

Em comunicado, o Município de Leiria informa ainda que "devido aos efeitos causados pela tempestade Leslie, o Agromuseu Dona Julinha, em Ortigosa, irá estar encerrado durante esta semana, a fim se de proceder aos necessários trabalhos de limpeza na sequência da queda de árvores".

O presidente da Câmara revelou que foram registadas cerca de 100 ocorrências entre sábado à noite e a manhã de domingo.

"Houve danos no parque de campismo do Pedrógão, vários sinais de trânsito derrubados, árvores partidas e ramos espalhados pelas estradas. No terreno estão várias equipas a proceder a trabalhos de limpeza para voltarmos à normalidade o mais rápido possível".

Apesar da queda de chaminés e de "muitas telhas partidas", Raul Castro garantiu que não há situações de desalojados ou deslocados. "Houve muitos danos e preocupantes para quem os sofreu, mas felizmente não há situações demasiado graves", frisou.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo à noite, a Altice Portugal revelou que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estavam com serviços afetados, na sequência da tempestade.

Já a EDP Distribuição declarou no domingo o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de atuação, e admitiu recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie.

Mais de 100 mil consumidores estavam sem energia elétrica na tarde de domingo.