Leis Laborais. Aumentam compensações por despedimento

O Governo decidiu aumentar as compensações por despedimento e o valor das horas extraordinárias pagas aos trabalhadores. As empresas que prestem serviços ao Estado não poderão ter trabalhadores precários. Estas alterações fazem parte do pacote de medidas de combate à precariedade e de melhoria das condições de trabalho.