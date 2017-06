Libra desestabilizada por resultados e incerteza política

Lusa 09 Jun, 2017, 15:51 | Economia

A moeda britânica começou a recuar na quinta-feira à noite, quando encerraram as urnas e as projeções indicaram que o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, deveria perder a maioria absoluta. A depreciação da libra continuou durante a manhã na Europa, mas as perdas acabaram por ser limitadas.

Apesar de a divisa ter recuperado um pouco, "os mercados devem continuar a pressioná-la tendo em conta a dimensão da incerteza política", afirmou Fawad Razaqzada, analista da Forex.com.

A libra valia 1,2728 dólares pouco antes das 14:00 (hora de Lisboa), quando na quinta-feira às 22:00 negociava a 1,2950 dólares, uma desvalorização de 1,5%.

À mesma hora, o euro valia 87,78 pence, quando ao início da manhã estava em 88,59 pence, o nível mais alto em sete meses, e na véspera estava em 86,60 pence.

Nos mercados bolsistas não há qualquer perturbação, com a maioria das bolsas europeias em terreno positivo e a Bolsa de Londres a liderar os ganhos às 14:55 (hora de Lisboa), com uma subida de 0,77%.