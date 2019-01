Libra sobe face ao euro e ao dólar depois de rejeição do acordo

Lusa16 Jan, 2019, 11:07 | Economia

A moeda britânica também subiu na noite de terça-feira depois da histórica votação e hoje manteve a tendência.

A libra subia 0,19% face à divisa europeia para 1,1291 euros e 0,19% face à moeda dos Estados Unidos para 1,2885 dólares.

A divisa do Reino Unido perdeu 7% do seu valor no ano passado perante a incerteza sobre os termos da retirada do Reino Unido da União Europeia (`Brexit`)), fixada para 29 de março.

A recusa do acordo negociado pela primeira-ministra britânica, Theresa May, com Bruxelas abre diversas opções, como a possibilidade de um `Brexit` sem acordo, uma renegociação do pacto já rejeitado pelos deputados ou um segundo referendo.

O diretor-geral das Câmaras de Comércio Britânicas, Adam Marshall, declarou hoje aos meios de comunicação que "não há palavras" para descrever a "frustração, impaciência e cada vez maior ira entre as empresas" depois de dois anos e meio de negociações.

Marshall pediu aos deputados para chegarem a um acordo sobre o `Brexit`, algo já partilhado por organizações empresariais como a Federação de Pequenas Empresas, o Instituto de Diretores (IoD) e a Confederação da Indústria Britânica (CBI).

A Bolsa de Valores de Londres começou o dia em alta, mas pouco depois inverteu a tendência.