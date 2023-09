Líder da IL cansado de ver país "sempre de mão estendida para Bruxelas"

"Não quero um país que está sempre de mão estendida para Bruxelas, quero um país que consegue resolver os seus problemas e consegue reconstituir a confiança aos portugueses", afirmou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas, à margem de um encontro com militantes na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Questionado se, à semelhança do Presidente da República, espera que a Comissão Europeia dê atenção à carta que o primeiro-ministro enviou sobre os problemas de habitação, o líder da Iniciativa Liberal admitiu estar "um pouco cansado" de ver "o primeiro-ministro, António Costa, sempre de mão estendida".

"Confesso que estou já um pouco cansado desta imagem de Portugal e, sobretudo do primeiro-ministro, António Costa, sempre de mão estendida, incapaz de resolver os problemas do país, incapaz de encontrar soluções para os problemas do país e depois, recorrendo a Bruxelas, como se Bruxelas tivesse a responsabilidade de resolver aquilo que nós internamente devemos de facto resolver", referiu.

Rui Rocha, que já tinha considerado que a carta enviada a Comissão Europeia constitui o reconhecimento do "enorme falhanço" do pacote Mais Habitação, defendeu que o programa é "um bom exemplo do que são os problemas políticos que António Costa cria ao país".

"Todos nós conhecemos as promessas que [o primeiro-ministro] foi fazendo ao longo destes oito anos em que governa Portugal. Promessas sempre não cumpridas do ponto de vista da habitação", afirmou, enumerando a falta de camas em residências universitárias e de habitações condignas para os mais carenciados.

"Aquilo que vemos é que, num país onde era preciso, nesta altura, estar a construir 100 mil habitações por ano, temos 30 mil habitações porque o Governo de António Costa tirou toda a confiança do mercado", acrescentou, reforçando as críticas já feitas ao pacote Mais Habitação.

Na sexta-feira, a ministra da Habitação disse que a carta que o Governo fez chegar à Comissão Europeia sinaliza a habitação como uma prioridade que é "transversal a toda a Europa", numa listagem que visa definir "os grandes desafios comuns".

Em afirmações aos jornalistas no Entroncamento, a governante explicou que "a carta que o primeiro-ministro enviou [para a Comissão Europeia] é enviada todos os anos [desde 2022] para definir aquelas que são as prioridades ao nível europeu".

O Governo enviou à Comissão Europeia as suas prioridades para 2024, num conjunto de 15 propostas, que incluem uma iniciativa europeia de habitação acessível ou um "enquadramento para a resiliência das superfícies aquáticas e a disponibilidade de água".