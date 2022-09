Líder do PSD diz que Governo devia ter ido mais longe no apoio às empresas

"Do ponto de vista fiscal, [o Governo] também ficou muito aquém, por isso nós defendemos a baixa do IVA da eletricidade, do gás e dos combustíveis", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Cinfães, no norte do distrito de Viseu.

À margem de uma visita a uma escola para assinalar o arranque do ano letivo, o líder social-democrata lamentou que, no apoio às empresas, "o Governo tenha ido por outra via", que o PSD considera "insuficiente", e frisou que "os próprios empresários já o têm dito".

Anotou ainda que, tal como aconteceu com as medidas de apoio às famílias, o pacote para economia anunciado pelo Governo "vem muito tarde, quase fora de tempo, para que as empresas possam enfrentar as dificuldades que hoje têm, nomeadamente no setor energético e nos fatores de produção".

Para o líder da oposição, "são medidas que estão muito inspiradas nas que o PSD apresentou, já no mês de agosto".

"Desse ponto de vista, o caminho está mais ou menos a ser trilhado no mesmo sentido, mas há aqui um logro, porque dá-se uma ideia de um montante que, afinal de contas, é quase todo consumido pelo crédito e não propriamente por ajudas diretas às empresas", acentuou Luís Montenegro.