Líder do PSD reitera que jamais colocaria dinheiro na TAP sem conhecimento prévio do plano

Rui Rio reitera que o governo errou e que jamais colocaria mais dinheiro na TAP sem conhecer o Plano de Reestruturação. Defende ainda que a empresa foi beneficiada quando comparada com outras no país, com a questão do %u2018lay-off%u2019. Uma situação que, insiste, diz respeito a todos.