Líder parlamentar PS defende deputada relatora e critica "acrimónia" das oposições

O líder parlamentar do PS considerou hoje que a deputada relatora da comissão de inquérito sobre a TAP, a socialista Ana Paula Bernardo, fez um trabalho difícil, sério e rigoroso e lamentou a "acrimónia" das oposições.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias em conferência de imprensa, no parlamento, depois de se ter recusado a comentar o teor do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.

Um documento que na quarta-feira foi apresentado pela deputada do PS Ana Paula Bernardo e que foi logo a seguir criticado por todas as forças da oposição.

"A senhora deputada Ana Paula Bernardo fez um trabalho difícil, exigente e rigoroso. Já demonstrou disponibilidade para ouvir os outros partidos no sentido de perceber quais as alterações que querem propor", contrapôs Eurico Brilhante Dias.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS insurgiu-se depois em relação à forma como diferentes partidos da oposição reagiram ao conteúdo desse relatório preliminar da comissão de inquérito sobre a TAP.

"O tom das críticas ao relatório não difere do tom das críticas dos partidos da oposição durante a comissão parlamentar de inquérito. Por isso, só se surpreende com esta acrimónia, com este tom, quem não assistiu aos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito", sustentou.

Eurico Brilhante Dias defendeu depois que se deverá "dar espaço à comissão parlamentar de inquérito e aos seus deputados para lerem o relatório com cuidado, proporem, negociarem e votarem alterações, de forma construtiva democrática".

Interrogado se a bancada socialista irá apresentar propostas de alteração ao relatório preliminar, respondeu: "O PS está a ler o relatório e, se entender fazer alterações, assim o fará".

"Mas não falarei sobre o conteúdo do relatório preliminar. A comissão ainda vai analisar o documento, serão propostas alterações. Não emitirei opinião sobre o seu conteúdo até à votação final do relatório", acrescentou.

O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo, foi entregue na terça-feira perto da meia-noite e apresentado hoje em conferência de imprensa.

Esta comissão de inquérito, que iniciou os trabalhos em fevereiro, foi proposta pelo Bloco de Esquerda, no seguimento da polémica indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis -- que a seguir passou pela NAV e foi secretária de Estado do Tesouro -- para a sua saída da TAP.

No relatório preliminar sustenta-se que "não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas" e que "a generalidade dos depoimentos aponta para a inexistência de interferência ou ingerência política das tutelas na gestão corrente da empresa".

"A CPI [comissão parlamentar de inquérito] apurou não existirem evidências de que a tutela acionista da TAP, o Ministério das Finanças, tivesse tido conhecimento do processo de saída de Alexandra Reis", refere-se.

No documento, que tem 180 páginas, não são analisados os incidentes ocorridos nas instalações do Ministério das Infraestruturas com Frederico Pinheiro, nem o recurso aos serviços de informações por parte do Governo para a recuperação de um computador levado pelo ex-adjunto do ministro João Galamba.

Segundo a deputada relatora, "procurou-se assim evitar a exposição, e até mesmo alguma contaminação do relatório, a um conjunto de ações, situações e discussões que foram sendo arrastadas para a comissão de inquérito da TAP", mas que "efetivamente não constituem o seu objeto e, em alguns casos, são matérias que exigirão análise e atuação noutras sedes que não esta comissão".

Os partidos podem apresentar até 10 de julho propostas de alteração a esta versão preliminar. A discussão e votação do relatório em comissão parlamentar de inquérito está marcada para 13 de julho e a sua apreciação em plenário para 19 de julho.