Líderes democratas boicotam reunião com Trump para debater orçamento

Lusa28 Nov, 2017, 18:33 | Economia

"Uma vez que o Presidente não acredita que seja possível um acordo entre os democratas e a Casa Branca, pensamos que é melhor continuar a negociar com os nossos homólogos republicanos no Congresso", referiram Nancy Pelosi e Chuck Schumer, líderes da minoria democrata na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e no Senado (câmara alta), respetivamente, num comunicado.

A reunião estava prevista para hoje (às 20:00 hora de Lisboa) na Casa Branca e também contaria com a presença de Paul Ryan e Mitch McConnell, líderes das maiorias republicanas na Câmara dos Representantes e no Senado, respetivamente.

Na agenda do encontro estavam algumas das questões orçamentais mais quentes do momento, nomeadamente um acordo para evitar o "shutdown" (paralisação) do governo federal norte-americano e garantir o financiamento dos órgãos federais além do próximo dia 08 de dezembro (data-limite).

A regularização de centenas de milhares de jovens ilegais ou a reforma fiscal eram outros dos assuntos em cima da mesa.

Hoje de manhã, numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que não esperava quaisquer progressos deste encontro com os líderes democratas.

"Vou encontrar-me hoje com Chuck e Nancy para que o governo continue a trabalhar. O problema é que eles querem que clandestinos continuem a inundar o nosso país sem controlo, são fracos em relação ao crime e querem aumentar significativamente os impostos", escreveu o chefe de Estado.

Meeting with “Chuck and Nancy” today about keeping government open and working. Problem is they want illegal immigrants flooding into our Country unchecked, are weak on Crime and want to substantially RAISE Taxes. I don’t see a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de novembro de 2017

"Não vejo nenhum acordo!", reforçou Trump. Estas declarações de Donald Trump foram muito mal recebidas pelos democratas.

"Em vez de ir à Casa Branca para às câmaras [de televisão], para uma reunião que não irá produzir nenhum acordo, pedimos um encontro com Paul Ryan e Mitch McConnell para hoje à tarde. Não temos tempo a perder", acrescentaram os líderes democratas, na mesma nota informativa.