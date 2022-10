Líderes europeus procuram medidas para combater a crise energética

Dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado novas medidas para aliviar os preços do gás e da luz, a maior parte das quais terão efeito no inverno do próximo ano, o Conselho Europeu praticamente dedicado à crise energética, acentuada pela guerra na Ucrânia, começa esta tarde com as discussões entre os chefes de Governo e de Estado da UE sobre a energia.





Os líderes dos 27 reúnem-se para procurar consensos na resposta às diversas crises. A energia e os consequentes abalos económico e financeiro são os temas prioritários.



vão discutir propostas como um mecanismo temporário para limitar preços na principal bolsa europeia de gás natural, a criação de instrumentos legais para compras conjuntas de gás pela União - que só deve avançar na primavera de 2023 - e ainda regras de solidariedade no bloco comunitário para disponibilização de gás a todos os Estados-membros em caso de emergência.

Entre as propostas da Comissão vão estar os preços do gás, como detalha a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.Os líderes europeus – incluindo o primeiro-ministro português António Costa –





O primeiro-ministro português vai apresentar no Conselho Europeu uma proposta para a União Europeia reutilizar 200 mil milhões de euros de dívida comum. Cabe a Portugal uma fatia de 12 mil milhões de euros. António Costa defende que seria uma forma de atenuar a crise energética.

O primeiro-ministro acredita também que deverá avançar o gasoduto que vai levar gás da Península Ibérica para a Europa.





Antes do início da reunião, António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron encontram-se para discutir a criação de um gasoduto nos Pirenéus - tendo em vista o transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio, para assim reduzir a dependência do fornecimento russo. A Alemanha apoia o projeto, mas França continua a opor-se.



O executivo comunitário propôs também que fundos de coesão não utilizados, até um total de 40 mil milhões de euros, possam ser atribuídos a Estados-membros e regiões para ajudar a enfrentar a atual crise energética e garantiu avançar com uma reforma estrutural do mercado da eletricidade.Partindo para esta cimeira europeia com a ideia de que “”, os líderes europeus vão contudo lembrar que “os Estados-membros têm situações diferentes” em termos energéticos, o que vai ditar a sua posição em discussões que se esperam difíceis, de acordo com fontes europeias.

Uma outra medida em cima da mesa – para a qual ainda não houve proposta da Comissão Europeia, mas que já merece oposição de alguns Estados-membros precisamente pela configuração do seu cabaz energético – é a aplicação na UE de um sistema semelhante ao mecanismo ibérico em vigor desde junho passado, que limita o preço de gás na produção de eletricidade.