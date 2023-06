Líderes mundiais elogiam solução do BAD para reafetar DSE a países de baixo rendimento

A solução técnica preserva o estatuto de reserva de ativos dos DSE e desbloqueia centenas de milhares de milhões para África, tendo sido elogiada pelos líderes na Cimeira para um Novo Pacto de Financiamento Global que decorre em Paris, promovida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

O BAD e o Banco Interamericano de Desenvolvimento têm liderado os apelos à reafetação dos DSE através de bancos multilaterais de desenvolvimento, para ajudar a reconstruir os meios de subsistência afetados pelo impacto das alterações climáticas e outros desafios globais.

Falando num painel sobre "Dívida e canalização de DSE: onde estamos e como ir mais longe?", a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunciou quinta-feira que os países ricos tinham concordado em redistribuir 100 mil milhões de dólares (cerca de 91 mil milhões de euros) provenientes da emissão de DES para os mais pobres.

O presidente do BAD, Akinwumi Adesina, no mesmo painel, garantiu que os bancos multilaterais de desenvolvimento "podem alavancar os DSE em três a quatro vezes", dado como exemplo que de uma alocação 200 mil milhões podem transformar esse montante em um bilião de dólares.

Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na abertura do fórum, na quinta-feira, se referiu à iniciativa do BAD para canalizar os DSE para os bancos multilaterais de desenvolvimento, e frisou que pode aumentar o seu impacto cinco vezes, considerando a iniciativa "uma fonte de inspiração".

O chefe da ONU desafiou ainda os líderes mundiais a implementar um mecanismo que permita que os DSE sejam emitidos automaticamente quando ocorre uma crise e distribuídos de acordo com a necessidade.

"Eles podem colocar um preço no carbono. Podem acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis e realocar esse financiamento para um uso mais sustentável e produtivo", sugeriu Guterres.

A reafetação dos direitos de saque faz parte dos compromissos dos países ricos para com os países pobres que tardam em ser postos em prática, como o anúncio da distribuição de 100 mil milhões de dólares por ano decidida numa Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP) em 2009, mas que nunca foi concretizada.

O Presidente francês convocou a cimeira para encontrar um roteiro para aliviar o fardo da dívida dos países de baixo rendimento, libertando mais fundos para o financiamento climático.

Macron, falando também na abertura, defendeu para o novo pacto que "nenhum país deve ter de escolher entre combater a pobreza e proteger o planeta", cada país deve seguir o seu caminho, "porque não existe um modelo único", a necessidade de "enfrentar um choque de financiamento público" e a contribuição maior "do setor privado para mobilizar dinheiro".

Os delegados na cimeira incluem vários chefes de Estado, chefes de instituições financeiras internacionais, incluindo bancos multilaterais de desenvolvimento, instituições intergovernamentais, filantropos e líderes empresariais globais do setor privado.

Os DSE são uma reserva de capital distribuída pelos membros do FMI consoante as quotas, feito em 2021 no total de 650 mil milhões de dólares (592 mil milhões de euros), dos quais 33 mil milhões destinados automaticamente a África, e cuja alocação beneficia os países mais desenvolvidos, que têm uma quota maior no FMI e que não necessitam tanto destas reservas de capital.