Ligação aérea Bragança-Portimão vai manter-se para já

A empresa concessionária da carreira aérea diz que foi encontrada solução com o Governo.



As conversações decorreram esta semana com o ministro das Infraestruturas e Habitação.



A empresa tinha informado que a partir de hoje a linha Bragança, Viseu, Cascais, Portimão estaria suspensa.