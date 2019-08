Limite de 25 litros por viatura termina às 24h

As empresas petrolíferas saúdam o final da greve dos motoristas, mas não revelam se tiveram prejuízos



As empresas vão ainda analisar a resposta à greve, mas o secretário-geral da associação, António Comprido, avança já uma primeira impressão, "bastante positiva relativamente à maneira como as coisas correram".



No entanto, põe em causa a existência de uma rede específica de postos de abastecimento para veículos prioritários, porque esses postos, "apenas alocados a veículos prioritários tiveram uma redução significativa nas suas vendas".



Contactada pela RTP, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis não esteve disponível para dar entrevista. Os responsáveis da ANAREC dizem que é cedo para falar porque há muitas contas para fazer e muitos prejuízos para contabilizar.