Linha de Apoio à Qualificação da Oferta turística vai contar com mais 250 ME

"Vamos reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta [LAQO] para os próximos quatro anos, com mais 250 milhões de euros" para apoiar as empresas de turismo, disse, Pedro Siza Vieira, no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que começa hoje em Viana do Castelo.

A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta é uma linha de crédito sindicada entre o Turismo de Portugal e 12 instituições de crédito, que termina a sua vigência no final do ano.

Segundo dados do ministério de Pedro Siza Vieira, desde 2016 até hoje, a LAQO apoiou 270 projetos de investimento, com 375 milhões de euros de investimento associado.

Assim, com esta prorrogação, as empresas do turismo terão à sua disposição esta linha de crédito, com uma disponibilidade orçamental reforçada com mais 250 milhões de euros.

A LAQO tem como foco "estratégias de investimento que privilegiem o trabalho em rede por parte das empresas e a coesão do território" e que, segundo o ministério, aportem "a requalificação e reposicionamento competitivo das empresas, o desenvolvimento de projetos de investimento inovadores e o desenvolvimento de estratégias que incorporem a dimensão do digital e o valor da sustentabilidade (que promovam a transição energética, a descarbonização da economia e a economia circular)".

Antes, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital tinha anunciado que o Governo vai reforçar o programa VIP.pt para captação de rotas aéreas com uma dotação de 10 milhões de euros.

O Programa VIP.PT apoia medidas, ações e projetos de promoção turística, que visem a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de `marketing` de destinos regionais.

O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), conta com 450 participantes, sob o tema "Portugal: Preparar o Amanhã".