Linha ferroviária do Norte em Coimbra reaberta à circulação após acidente

"A linha ferroviária do Norte foi totalmente reaberta à circulação nos dois sentidos e sem qualquer restrição, às 11:12", informou à agência Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP).

A linha do Norte esteve cortada nos dois sentidos, a partir das 08:12, entre as estações Coimbra B e Souselas, na zona de Fornos, freguesia de Trouxemil e Torre de Vilela, concelho e distrito de Coimbra, após um comboio de mercadorias ter abalroado uma viatura ligeira de passageiros.

"O incidente ocorreu na passagem de nível (PN) ao km 223,100, uma PN automática em perfeitas condições de funcionamento, quando a viatura terá, aparentemente, tentado contornar as barreiras", explica um comunicado da IP.

Segundo a nota de imprensa, a circulação começou por ser feita, "com restrições de velocidade à passagem pelo local," pelas 10:00, no sentido norte-sul", enquanto os trabalhos de remoção da viatura, que "chegou a ocupar as duas vias de circulação," era feito e agora está reaberta na totalidade.

Inicialmente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) tinha dito à agência Lusa que a linha do Norte tinha estado cortada apenas no sentido Sul-Norte.

Segundo a mesma fonte, o "abalroamento de uma viatura ligeira de passageiras por um comboio de mercadorias provocou um ferido ligeiro, o condutor da viatura, que foi transportado para os Hospitais de Coimbra".

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 08:12 e, no local, estiveram 27 operacionais apoiados por 10 viaturas.