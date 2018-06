Liquidação da SPE aprovada e acionistas recebem 1,026 euros por ação

Lusa29 Jun, 2018, 20:04 | Economia

"Decorreu hoje [...], a assembleia-geral que aprovou o encerramento da liquidação da Sociedade Portuguesa de Empreendimentos -SPE, SA, empresa pertencente ao grupo Parpública, cumprindo-se assim a etapa final do processo, tal como havia sido anunciado", referiu hoje, em comunicado, a gestora de participações públicas.

De acordo com o documento, seguir-se-á a partilha entre os acionistas do restante património da sociedade, que se traduz no pagamento de 1,026 euros por cada ação.

"Todos os acionistas da SPE serão informados pelos meios habituais ao dispor dos procedimentos tendo em vista o pagamento do valor resultante da partilha", concluiu.

Em 16 de fevereiro de 2017, os acionistas da SPE decidiriam a dissolução da empresa que operou na prospeção de diamantes em Angola.

Em comunicado, a Parpública lembrou, na altura, que em 2016 foi concretizado o acordo entre a SPE e a sociedade angolana Endiama (empresa de diamantes de Anagola), que previa a venda da participação minoritária da SPE no capital da Sociedade Mineira do Lucapa (SML) à estatal Endiama, acabando com um impasse de vários anos.

"Este acordo foi obtido com forte apoio dos governos português e angolano, tendo sido cumprido pelas partes no ano de 2016", referiu à data.

A execução do acordo permitiu amortizar a totalidade da dívida da SPE à banca, apurar os lucros gerados e criar as condições para que fosse aprovada a distribuição de um valor superior a 77 milhões de euros pelos mais de 4.000 acionistas.