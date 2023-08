Todo o património do 'BES mau' vai ser entregue ao Fundo de Resolução. São 170 milhões de euros de massa insolvente que vão ressarcir, em parte, o crédito de mil e 200 milhões de euros do Fundo de Resolução.

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou o Fundo de Resolução como credor privilegiado do antigo BES.



A decisão faz com que os cerca de cinco mil credores do BES mau nada recebam, no âmbito do processo de liquidação judicial do banco.