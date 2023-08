Liquidação do "BES mau". Fundo de Resolução e advogado dos lesados explicam o que está em causa

O secretário-geral afirmou que o crédito reclamado “corresponde ao dinheiro que o Fundo de Resolução gastou no âmbito da resolução do Banco Espírito Santo e, mais concretamente, corresponde ao dinheiro que o Fundo pagou ao Novo Banco ao abrigo do acordo de capitalização contingente, além de incluir verbas que o Fundo pagou relativas ao custo de financiamento do Fundo de Resolução”.Segundo João Freitas, “no âmbito deste processo de liquidação judicial, o Fundo de Resolução irá receber em primeiro lugar os recursos da massa insolvente”, 170 milhões de euros, ePara determinar que situação seria essa, o Banco de Portugal obteve uma avaliação independente segundo a qual, caso o BES tivesse ido para liquidação, os seus credores comuns teriam recuperado 31,7% dos seus créditos.“Terminado o processo de liquidação, ter-se-á de apurar quanto é que os credores receberam no âmbito desse processo e,”, garantiu o responsável.João Freitas diz não haver ainda dados para determinar o montante que o Fundo terá de pagar, até porque “não está ainda determinado concretamente quem é que são os credores do BES”, tarefa que cabe ao tribunal.

“Maior parte dos lesados nunca vai reaver o dinheiro”

O advogado das vítimas e lesados do BES, Nuno da Silva Vieira, considerou que as declarações de João Freitas “correspondem a uma verdade inequívoca, mas há um conjunto de incongruências da lei que não foram explicadas”.“Temos hoje a certeza que o Fundo de Resolução será um credor privilegiado na liquidação do BES e que receberá em primeiro lugar. E também temos a garantia de que os credores comuns não podem ser prejudicados”, concordou.Silva Vieira alerta, no entanto, que“Se olharmos para aquilo que é a taxa de inflação anual nos últimos tempos e aquela que se prevê na próxima década, facilmente podemos chegar à conclusão que o Fundo de Resolução não vai pagar nada a ninguém”, frisou.O advogado considera ainda que os lesados do BES “apenas foram neste processo de liquidação para garantir este crédito futuro (…) e para privilegiarem a negociação com o Governo”.Acredita, porém, que alguns “nunca serão compensados”. “Estamos a falar de alguns lesados que têm produtos de alguma forma exóticos, produtos emitidos por territórios e legislações internacionais”, elucidou.. Apenas aqueles lesados que de alguma forma se associaram, criando associações de investidores junto da CMVM e fazendo um percurso desde há sete anos para cá,”.A decisão do Supremo Tribunal de Justiça confirmou, esta sexta-feira, o Fundo de Resolução como credor privilegiado do antigo BES.