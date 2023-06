Lira turca cai para novo mínimo face ao dólar depois de banco central subir juros

Esta queda de quase 2,5% em apenas 30 minutos é uma das mais acentuadas da sua história.

Esperava-se que uma subida das taxas estabilizasse a lira, mas os economistas previam que esta subida teria de atingir pelo menos 20 a 25% para ter um efeito positivo na moeda turca.

O Banco Central turco subiu hoje as taxas de juros para 15%, mais 6,5 pontos percentuais que o valor em vigor desde fevereiro último, no primeiro aumento do preço do dinheiro em 27 meses.

É o primeiro gesto do novo governador da instituição, Hafize Gaye Erkan, nomeado este mês, para controlar a inflação, atualmente próxima de 40%, e marca uma viragem nas políticas ditadas até agora pelo Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, reeleito em maio passado.