Lisboa e Porto sentem os sinais da pressão turística

Antena 104 Abr, 2018, 07:59 / atualizado em 04 Abr, 2018, 07:59 | Economia

O presidente do IPDT, Jorge Costa, diz que é preciso estudar formas de desenvolver esta atividade noutras regiões do país.



Depois de 2017 ter sido um ano histórico para o turismo em Portugal, os agentes do sector acreditam que 2018 vai ser ainda melhor, apesar de fatores como o Brexit e os incêndios do ano passado poderem vir a ter um impacto negativo nos resultados. As expectativas são altas.A jornalista Marta Pacheco conta o que revela um barómetro a apresentar esta quarta-feira pelo IPDT.Os Açores são a região com maior potencial de crescimento.