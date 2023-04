Lisboa "é uma Miami para os brasileiros" e "TAP é eixo fundamental Portugal-Brasil"

"A TAP é um dos eixos fundamentais da relação entre Portugal e o Brasil", refere José Manuel Diogo.







O diretor da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira, considera que num processo de privatização esta ligação, entre os dois países, não pode ser descurada, nem se pode facilitar, porque a relação com o Brasil tem uma dimensão estratégica também do ponto de vista da mobilidade.

José Manuel Diogo estima que existam 500 mil brasileiros e europeus com dupla nacionalidade em Portugal. Diz que se trata de um movimento de "contra colonização" e de uma oportunidade que Portugal, com uma população envelhecida e reservas de capital baixas, não pode desaproveitar.





Para o Brasil é importante "ter este território" onde há muitos brasileiros com poder económico e poder de decisão a morar e a fazer a ponte com a Europa.

Quanto á capital portuguesa, Lisboa "é uma Miami na Europa para os brasileiros". Segundo o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria os brasileiros atualmente já não procuram o país por uma questão de segurança, vem para fazer investimento e chamam outros brasileiros para fazerem o mesmo.Segundo José Manuel Diogo o movimento de entrada de investimento brasileiro em Portugal é imparável e irreversível. "Se nós abrimos as portas vamos ter de viver com elas abertas".Os últimos números apontam para um investimento brasileiro em Portugal a rondar os 4 mil milhões de euros, dinheiro que José Manuel Diogo acredita que em parte vai ficar em Portugal e vai multiplicar-se.Mas Portugal não é apenas sol, praia, turismo e segurança. Também é uma "boa sala de reuniões para negócios" e terá um papel central da expressão do Brasil com o mundo e com a União Europeia.Neste sentido, identifica várias oportunidades de investimento para os brasileiros em Portugal até na agricultura no interior do país.Já em relação aos vistos gold, José Manuel Diogo considera que não foi muito inteligente acabar com eles e assim cortar uma linha de financiamento da economia, mas admite que para o investimento brasileiro não vai ter muito impacto devido ao facto de existir o acordo de mobilidade com os países da CPLP.Uma entrevista que pode ser ouvida na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.