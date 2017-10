Lisboa olha ao pós-Dijsselbloem e pede "perfil para unir o Eurogrupo"

Carlos Santos Neves - RTP09 Out, 2017, 21:15 / atualizado em 09 Out, 2017, 21:30 | Economia

É praticamente certo que a Holanda terá até ao termo de outubro um novo titular da pasta das Finanças. Mas Jeroen Dijsselbloem deverá manter-se na presidência do Eurogrupo até 13 de janeiro de 2018. Algo que o Governo português desvaloriza.



“Neste momento, mais do que a continuação por mais um mês ou dois, o que é importante é escolher um presidente que tenhas as características e o perfil para unir o Eurogrupo, para ter uma liderança forte, e que permita unir os países em torno daquilo que é o aprofundamento da União Económica e Monetária”, reagiu no Luxemburgo Mourinho Félix. Mourinho Félix sustentou que Mário Centeno “tem um conjunto de características que o tornam elegível” para a presidência do Eurogrupo.





“Portanto, não é a questão de um mês ou dois que se vai pôr aqui. Foi a decisão do Eurogrupo fazer a eleição a 4 de dezembro, não estamos assim tão longe dessa data”, acrescentou o secretário de Estado das Finanças, que substituiu o ministro Mário Centeno na reunião desta segunda-feira.



Jeroen Dijsselbloem, continuou o governante português, “já tinha expressado a sua vontade [de levar o mandato até ao fim] e não tinha havido da parte da generalidade dos países nenhuma oposição”.



“Neste momento abre-se um novo processo para escolha do novo presidente. Esse mês adicional será importante para que esta discussão se faça com tranquilidade, com ponderação das diversas alternativas”, enfatizou o secretário de Estado.



“Não houve ninguém que tivesse dito claramente que não queria que ele continuasse mais um mês e, como digo, parece-me que esse mês é bastante importante para que esta discussão, que dura agora até dezembro, possa evoluir de uma forma calma, de uma forma tranquila”, insistiu.

E Centeno?



Quanto ao cenário de uma candidatura de Mário Centeno à sucessão do presidente holandês do Eurogrupo, Mourinho Félix reafirmou aquela que tem sido a posição do Executivo de António Costa: o ministro português das Finanças “tem um conjunto de características que o tornam elegível, caso assim seja o interesse também dos outros países”.



“Não existe nenhuma candidatura. Existe uma disponibilidade para contribuir para o projeto europeu, para discutir o projeto europeu e para, caso seja essa a vontade de uma massa crítica de países, poder desempenhar essas funções”, argumentou.



Neste momento, prosseguiu o secretário de Estado, não há “nenhuma corrida”. Há, todavia, “contactos, conversas e discussões” em torno do perfil do próximo presidente do Eurogrupo.



Jeroen Dijsselbloem está à frente do Eurogrupo desde 2013, cumprindo agora os derradeiros meses de um segundo mandato. Em março do ano passado, colheu duras críticas e mesmo a exigência de afastamento por parte do Governo português após uma controversa entrevista ao alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.



“Não de pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda”, dizia então, aludindo aos países do sul da Europa.

O adeus a Schäuble

Esta reunião do Eurogrupo foi também a última de Wolfgang Schäuble enquanto ministro alemão das Finanças. “Portugal é a prova de que a política de estabilização do euro foi um sucesso e de que fomos bem-sucedidos na defesa de um euro estável nos oito anos de crise, contra algumas dúvidas”, propugnou Schäuble.



Principal contraforte das políticas de austeridade na Europa da moeda única, em particular na vigência dos resgates financeiros de Portugal e da Grécia, o homem que se prepara para assumir a presidência do Parlamento da Alemanha despediu-se esta segunda-feira dos seus homólogos a apontar Portugal como exemplo do sucesso da fórmula que defendeu com fervor nos últimos anos.



Para Mourinho Félix, Schäuble deixa “uma marca indelével” no Eurogrupo. E protagoniza uma evolução de perspetiva.





“Foi um dos ministros mais céticos em relação àquilo que era a configuração do novo Governo português e a capacidade de promover uma continuação de consolidação orçamental e um crescimento inclusivo”, atalhou o secretário de Estado, antes de assinalar que o político alemão “também foi dos primeiros a reconhecer que o Governo tinha feito esse trabalho e a saudar o Governo português por isso”.“Teve um período muito longo no Eurogrupo, um período em que deixou uma marca indelével, é uma personagem incontornável do Eurogrupo e por isso foi saudado pela generalidade dos ministros das Finanças que estavam presentes”, notou o secretário de Estado das Finanças.