Lisboa ultrapassa metas para desencadear processo de novo aeroporto

Seria necessário ultrapassar três dos quatro fatores de capacidade, mas o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, bateu os quatro fatores.



“Em 2017, de acordo com informação da ANA, verificaram-se todos os quatro Fatores de Capacidade fixados contratualmente, tendo o ano terminado com uma procura total de passageiros superior a 26 milhões e um tráfego total de cerca de 200 mil movimentos”, pode ler-se no Despacho n.º 2989/2018 publicado em Diário da República na sexta-feira e assinado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos.



O despacho vem constituir a comissão de renegociação do contrato de concessão com a ANA, essencial para se concretizar o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa.



De acordo com o jornal Negócios, fonte oficial da ANA garantiu que já comunicou ao Governo a verificação destes fatores de capacidade. O jornal avança ainda que o estudo de Impacto ambiental está quase pronto e poderá entrar em consulta pública já em abril. Dados os prazos legais deste processo de consulta, uma eventual decisão do Governo só deverá ser esperada no segundo semestre do ano.



O Memorando de Entendimento assinado em 15 de fevereiro de 2017 celebrado com a ANA, que estabelece o calendário para a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, “visa o desenvolvimento de uma solução concreta composta pela ampliação do aeroporto Humberto Delgado e pela instalação de uma infraestrutura complementar na atual Base Aérea n.º 6 no Montijo, uma vez que, nos estudos desenvolvidos, esta se revelou a mais eficiente e sustentada em termos operacionais e económicos e a única capaz de satisfazer os requisitos de capacidade em tempo útil”.



De acordo com o despacho, o memorando implica “uma intervenção simultânea no reforço da capacidade do aeroporto Humberto Delgado, assegurar que não ocorra qualquer falta de capacidade de resposta à procura aeroportuária na região de Lisboa nos próximos anos e, particularmente, até que a infraestrutura do Montijo entre em operação”.



O Memorando prevê que a ANA apresente uma proposta preliminar, a sua análise pela concedente e, posteriormente, a apresentação de uma proposta final para ser analisada pelo Estado.



O despacho recorda ainda que este é um processo que envolve “complexidade, impacto e urgência”.