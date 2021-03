Lisboa vai receber a nova estrutura europeia de empreendedorismo

Lisboa vai receber a nova estrutura europeia de empreendedorismo, com o objectivo de captar e impedir a fuga de talentos. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, na abertura do 'dia digital', uma iniciativa da Comissão Europeia, organizada em parceria com Portugal, no âmbito da presidência portuguesa.