Lisgráfica passa de prejuízo a lucro de 246.000 euros no 1.º semestre

Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados operacionais do grupo fixaram-se em 566.000 euros, quando no período homólogo tinham sido negativos em 864.000 euros.

Entre janeiro e junho, as vendas progrediram 7,6% para 4,5 milhões de euros.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ascendeu a 680.000 euros, acima dos 54.000 euros registados entre janeiro e junho de 2019.

"Esta melhoria reflete a significativa evolução do desempenho que a empresa tem vindo a registar nos últimos meses, em especial o esforço de ajustamento na estrutura de custos", indicou.

Por tipo de produto, a venda de revistas somou, no primeiro semestre, 1,6 milhões de euros, menos 3,2% do que em igual período do ano anterior, enquanto a de jornais e suplementos recuou 1,4% para 961.000 euros.

Já a venda de catálogos e folhetos cresceu 25,4% para 1,3 milhões de euros e a de outros produtos aumentou 25%, na primeira metade do ano, para 585.000 euros.

No final de junho, a Lisgráfica tinha 858.896 euros de dívida vencida e não incluída no plano de recuperação, sendo que 179.152 euros foram regularizados após essa data.

No que se refere às perspetivas para o segundo semestre, a Lisgráfica notou que o setor onde opera está dependente da recuperação económica, esperando-se, assim, "o retomar de campanhas promocionais de grandes superfícies e um ligeiro crescimento de vendas de publicações periódicas".

Neste sentido, o grupo estima que a faturação irá apresentar um crescimento na ordem dos 10%.

"O grupo, após a conclusão do processo de mudança de instalações e a redução do seu parque de máquinas e ajuste da sua estrutura de custos, nomeadamente a nível de funcionários, prevê manter `cash flows` positivos de forma a cumprir o serviço da dívida financeira e a fornecedores", apontou.